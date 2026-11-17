jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus memperkuat kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi potensi risiko operasional dengan mengutamakan keselamatan manusia, pelindungan lingkungan, dan keberlangsungan pasokan energi nasional.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Major Emergency Exercise Pertamina (MEEP) yang dilaksanakan di Emergency & Crisis Command Center, Grha Pertamina, Jakarta pada Senin (16/11).

Simulasi ini melibatkan jajaran Direksi dan pimpinan senior Pertamina yang tergabung dalam Executive Support Team (EST), bersama sejumlah entitas Pertamina Group.

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Kegiatan ini bertujuan menguji kesiapan perusahaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat saat menghadapi situasi darurat.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam penyediaan energi nasional, Pertamina perlu memastikan seluruh sistem dan sumber daya perusahaan memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan gangguan operasional.

"Keselamatan merupakan prioritas utama Pertamina," tegas Baron.

Melalui simulasi yang dilakukan secara rutin ini, lanjut Baron, Pertamina ingin memastikan ketika menghadapi situasi darurat, seluruh organisasi memiliki kesiapan untuk merespons secara cepat, terukur, dan terkoordinasi.

"Hal ini penting agar keselamatan manusia dan lingkungan tetap terlindungi, sekaligus meminimalkan potensi gangguan terhadap pasokan energi bagi masyarakat," ujar Baron.