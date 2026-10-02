Pertamina UMK Academy 2026 Beri Pelatihan & Pendampingan Pengembangan Usaha
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) binaan sebagai bagian dari kontribusi perseroan dalam mengimplementasikan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Linglungan (TJSL) melalui program Pertamina UMK Academy 2026.
Rangkaian pembinaan tahap regional dimulai pada Jumat (18/9) melalui Subholding Downstream PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.
Kegiatan perdana ini diikuti 217 pelaku UMK dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara yang telah lolos kurasi dan seleksi.
Mengusung tema “Energi untuk UMK Maju”, program ini memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, fesyen, kriya, hingga kecantikan dan perawatan tubuh.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan selain menjalankan operasional bisnis sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina juga berkontribusi langsung kegiatan yang melibatkan dan berdampak kepada masyarakat, di antaranya melalui program TJSL.
“Melalui Pertamina UMK Academy 2026, kami memberikan dorongan sesuai semangat ‘Energi untuk UMK Maju’. Penguatan dasar usaha dan pendampingan dari para akselerator diharapkan membantu UMK binaan semakin berdaya saing dan siap naik kelas,” ujar Baron.
Pertamina UMK Academy pertama kali diinisiasi pada 2020 sebagai bagian dari program TJSL Pertamina.
Selama enam tahun, program ini telah mendampingi ribuan UMK melalui pelatihan, tantangan bisnis, praktik pemasaran, coaching, penguatan legalitas dan sertifikasi, serta fasilitasi akses pasar. (rhs/jpnn)
Melalui Pertamina UMK Academy 2026, PT Pertamina memberikan dorongan sesuai semangat ‘Energi untuk UMK Maju’.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
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