Pertamina UMK Academy 2026 Resmi Dimulai, Lebih dari 1.500 Pelaku Usaha Terpilih

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi memulai pembinaan tahap regional Pertamina UMK Academy 2026.

Pembukaan program ditandai dengan kegiatan kick-off yang digelar secara daring pada 9 September 2026.

Lebih dari 1.500 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia yang merupakan peserta yang lolos dari lebih 4 ribu pendaftar.

Pertamina UMK Academy merupakan program pembinaan berjenjang yang bertujuan membantu pelaku UMK meningkatkan kompetensi, memperkuat tata kelola usaha, mengembangkan produk, memanfaatkan teknologi, memperluas akses pasar, serta membangun jejaring usaha yang produktif.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Temmy Satya Permana mengatakan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan penting untuk membantu pelaku usaha lokal meningkatkan kapabilitas, kualitas, dan daya saing.

“Program pembinaan UMK diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh, mendapatkan akses pasar, serta mengembangkan skala usahanya,” ujar Temmy saat mengikuti kegiatan secara daring.

Vice President CSR & SMEPP Pertamina Rudi Arifianto mengatakan antusiasme pelaku UMK terhadap program tersebut tergolong tinggi.

“Dalam sebelas hari, lebih dari 4.290 pelaku UMK dari hampir seluruh provinsi di Indonesia mendaftar,” ujar Rudi.