menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Pendidikan » Pertamina Umumkan 105 Peserta Energy Debate Championship PGTC 2025, Cek Link di Sini

Pertamina Umumkan 105 Peserta Energy Debate Championship PGTC 2025, Cek Link di Sini

Pertamina Umumkan 105 Peserta Energy Debate Championship PGTC 2025, Cek Link di Sini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kompetisi Energy Debate Championship merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan 105 peserta yang berhasil lolos tahap seleksi administrasi kompetisi Energy Debate Championship, bagian dari rangkaian kegiatan Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2025.

Peserta terseleksi dari 108 pendaftar yang berasal dari 108 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Pengumuman peserta tersebut dapat diakses melalui laman resmi www.pgtc.id.

Baca Juga:

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan apresiasi atas semangat mahasiswa dalam mengikuti kompetisi ini.

“Pertamina melihat antusiasme dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Lolos tahap administrasi menunjukkan kesiapan mereka tidak hanya untuk berkompetisi, tetapi juga untuk menjawab tantangan nyata di sektor energi dengan argumentasi yang tajam dan solusi berkelanjutan,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Minggu (24/8).

Seleksi administrasi dilakukan tim kurator yang terdiri dari akademisi dan praktisi debat nasional.

Baca Juga:

Penilaian meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian format, serta kualitas proposal argumentasi awal.

Setelah proses seleksi tersebut, Energy Debate Championship memasuki babak penyisihan online pada 26–29 Agustus 2025.

Silakan cek pengumuman 105 peserta Energy Debate Championship PGTC 2025 melalui link di sini

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI