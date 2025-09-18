Pertamina Umumkan Pemenang Energynovation Ideas Competition, Berikut Nama-namanya

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan pemenang Energynovation Ideas Competition atau Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), ajang unjuk inovasi dan solusi energi mahasiswa Indonesia yang siap menjadi aksi nyata.

Berbagai inovasi energi dipaparkan mahasiswa secara mendalam, mencerminkan komitmen Pertamina dalam mengembangkan kompetensi talenta muda untuk menghadapi tantangan energi.

Juara pertama Energynovation Ideas Competition adalah Ghifari Jauhari dari Institut Teknologi Bandung.

Gifahry menghadirkan inovasi Agristek, sebuah sistem yang mengintegrasikan energi gratis melalui panel surya dengan penyediaan air bersih melalui sistem pemurnian.

“Alhamdulillah, ini kesempatan besar bagi saya untuk menunjukkan ide yang bermanfaat bagi Indonesia, terutama di daerah pedesaan," kata Ghifari dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Pernyataan tersebut disampaikannya sesaat setelah pengumuman pemenang pada acara Penutupan Pertamina Goes to Campus 2025, di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu 17 September 2025.

"Momen paling berkesan adalah saat presentasi, ketika saya ditantang menyampaikan ide dalam bahasa Inggris dengan waktu terbatas," kenang Ghifari.

Dia pun berterima kasih kepada Pertamina yang telah menyediakan wadah positif bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide terbaiknya.