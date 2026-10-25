Pertamina Ungkap Langkah Menjaga Ketersediaan BBM, Tambah Pasokan hingga Jam Operasional SPBU
jpnn.com - PT Pertamina menjalankan tiga langkah strategis untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan upaya itu bertujuan memastikan pasokan BBM dan juga meningkatkan kualitas layanan Pertamina kepada masyarakat.
"Kami memahami bahwa ketersediaan BBM harus selalu terjaga, dan sebagai bentuk perbaikan layanan kami kepada masyarakat, ada tiga komitmen strategis yang kami jalankan," ujar Simon alam keterangan resmi, dikutip Minggu (25/10).
Langkah pertama adalah menambah pasokan BBM dan memperkuat keandalan distribusi hingga ke setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Untuk, ketersediaan stok BBM di setiap daerah diharapkan tetap terjaga.
Langkah kedua adalah menambah jam operasional, mobil tangki, dan petugas SPBU agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, langkah ketiga adalah menghadirkan layanan tambahan.
"Hal ini antara lain dengan penambahan titik layanan dalam bentuk SPBU modular dan layanan untuk pengisian BBM dalam kemasan yang langsung dibawa ke kendaraan konsumen di SPBU," kata dia.
Simon menambahkan bahwa Pertamina merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang mengemban amanah untuk menyediakan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia.
PT Pertamina (Persero) menjalankan tiga langkah strategis untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU secara nasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peringati Pink October, Pertamina Beri Layanan Mamografi Gratis untuk Perempuan Indonesia
- Soal Ekspor Gas Bumi, Bahlil Tegaskan Pemerintah Indonesia Menghormati Kontrak
- BBM Sempat Langka di Bali, Ternyata Ditimbun, Petugas SPBU Terlibat
- Elnusa & PHR Regional 1 Mulai Survei Seismik 2D Gerbera Sepanjang 688,5 Km di Lampung
- UMKM Binaan Pertamina Hadirkan Manfaat Nyata hingga Pemberdayaan Masyarakat
- Pantauan Realtime Dinilai Penting untuk Menjaga Stok BBM