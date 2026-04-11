Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan Hingga Rp 2,7 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Hidup Ristianti serasa runtuh ketika ia kehilangan pekerjaannya sebagai guru.

Apalagi disusul dengan sang suami yang juga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Agar dapur kembali mengepul, Ristianti jualan kue kecil-kecilan. Sementara suaminya menjadi driver ojek daring.



Harapan baru kembali menyala saat ia bergabung dengan UMiMAX, yang membekalinya dengan gerobak warkop serta pelatihan dan pembimbingan usaha.

Kini, dari seorang guru yang kehilangan arah, ia bertransformasi menjadi pengusaha ultra mikro mandiri dengan omzet jutaan rupiah, hingga mampu menjamin pendidikan anak-anaknya.

Ristianti adalah satu dari 168 peserta program Ultra Mikro Pertamina Aksi (UMiMAX) yang 'diwisuda' Pertamina menjadi wirausahawan yang siap berkembang.

Program UMiMAX dirancang untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menjadi pelaku usaha ultra mikro yang mandiri.

Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Arifianto mengungkapkan program ini telah berjalan sejak Desember 2025 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Pertamina dan menjadi kelompok awal yang diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan usaha ultra mikro.

“Dari sisi profil peserta, sekitar 75 persen mitra UMiMAX merupakan korban PHK, sedangkan sisanya masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah,” ujar Rudi di tengah seremoni wisuda peserta UMiMAX di Auditorium Universitas Pertamina, Jakarta, Selasa 7 April 2026.