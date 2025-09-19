Pertamina Wujudkan UMKM Kreatif Raih Pasar Mancanegara Lewat Program Ini
PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.
Melalui program Pertapreneur (Pertamina Entrepreneur) Aggregator, Pertamina berhasil mewujudkan UMKM Indonesia ke tingkat internasional dengan menghadirkan dukungan teknis, manajerial, sekaligus membuka akses pasar bagi 300 UMKM potensial sejak program ini diluncurkan pada 2022.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
“Langkah ini juga selaras dengan Asta Cita Pemerintah, yaitu menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif,” jelas Fadjar dalam keterangannya, Jumat (19/9).
Salah satu kisah sukses program ini adalah Kainnesia (Kain Tenun Indonesia), pemenang Pertapreneur Aggregator 2024.
Kainnesia berhasil menggandeng ratusan penenun dari berbagai daerah dan membawa produk tenun nusantara ke pasar internasional.
Lewat Program Pertapreneur Aggregator, Pertamina mewujudkan UMKM kreatif meraih pasar mancanegara, salah satunya dirasakan Kainnesia dan UMKM binaannya
