Pertamina Akuisisi Lapangan Migas Aljazair, Masuk Kualifikasi Operator Kelas Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Upaya Pertamina dalam mengakuisisi Hak Partisipasi Moeve di Cekungan Berkine Aljazair dinilai positif.
Menurut Pakar eksplorasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Wawan Gunawan A. Kadir akuisisi tersebut menunjukkan Pertamina melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) masuk ke dalam kualifikasi operator migas kelas dunia.
“Menurut saya, bisa dikatakan demikian (sebagai operator kelas dunia),” ujar Wawan.
Wawan menambahkan, predikat sebagai operator migas internasional, memang bukan hanya karena faktor kepemilikan atas sumur produksi migas di luar negeri.
Tak kalah penting, imbuhnya, Pertamina harus terus meningkatkan volume produksi sumur-sumur di luar negeri tersebut, sehingga relatif lebih baik dibandingkan sumur-sumur di dalam negeri.
“Dengan demikian, masyarakat internasional semakin percaya kepada kinerja PHE atau Pertamina,” sebutnya.
Wawan mengatakan akuisisi lapangan migas luar negeri berkontribusi dalam memperkuat cadangan migas nasional.
Upaya tersebut, kata dia, juga merupakan bagian dari konsistensi Pertamina dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional.
Pertamina harus terus meningkatkan volume produksi sumur-sumur di luar negeri tersebut, sehingga relatif lebih baik dibandingkan sumur-sumur di dalam negeri.
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