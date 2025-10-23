Pertamuda Seed & Scale 2025 Pertemukan 40 Tim dari 24 Perguruan Tinggi di Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pertamuda Seed & Scale 2025, ajang kompetisi ide bisnis dari PT Pertamina (Persero) segera memasuki babak akhir.

Pekan ini, 40 tim terbaik dari 24 perguruan tinggi di Indonesia siap mempertahankan ide bisnisnya pada babak demoday.

Sesi demoday digelar selama lima hari, 24-28 Oktober 2025, hingga malam puncak penentuan Juara Pertama Pertamuda Seed & Scale 2025.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan Pertamuda menjadi salah satu bukti komitmen Pertamina dalam mendukung lahirnya generasi wirausahawan muda Indonesia yang berdaya saing global.

Fadjar mengatakan Pertamina meyakini masa depan ekonomi bangsa ada di tangan anak muda yang kreatif dan berani mengambil peluang.

Melalui Pertamuda, Pertamina tidak hanya mencari pemenang, tapi juga menyiapkan fondasi kuat bagi ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.

"Pertamina berharap setiap ide bisnis yang lahir di ajang ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat dan memberikan dampak positif bagi lingkungan,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Pada akhir pekan ini, 40 tim akan mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari para mentor di Yogyakarta.