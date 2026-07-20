Pertamuda Seed & Scale 2026 Dibuka, Jaring Inovator Muda Wujudkan Karya Berdampak Nyata

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi membuka registrasi program Pertamuda Seed & Scale 2026, kompetisi ide bisnis dan startup mahasiswa terbesar di Indonesia.

Pendaftaran dibuka mulai hari ini, Senin, 20 Juli 2026 hingga 22 September 2026.

Memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, program ini berkomitmen penuh untuk menjadi katalisator pengembangan potensi inovasi dalam negeri sekaligus melahirkan solusi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

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Pertamuda Seed & Scale 2026 tidak hanya berfokus pada sektor energi berkelanjutan, melainkan juga membuka ruang bagi inovasi di sektor-sektor strategis nasional lainnya seperti pertanian, kelautan, perikanan, hingga teknologi digital.

Selama lima tahun terakhir, program ini telah sukses menetaskan berbagai startup mahasiswa yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta membawa karya inovasi asli Indonesia bersaing di panggung internasional.

VP Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron menyampaikan Pertamuda merupakan langkah strategis perusahaan dalam mengoptimalkan potensi besar inovator lokal demi kemajuan bangsa.

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“Indonesia memiliki kekayaan potensi inovasi yang luar biasa di tangan generasi mudanya," kata Baron dalam keterangan resminya, Senin (20/7).

Melalui Pertamuda Seed & Scale 2026, lanjut Baron, Pertamina hadir untuk menjembatani ide-ide kreatif tersebut agar tidak berhenti sebagai wacana akademis, melainkan bertransformasi menjadi solusi komersial yang inklusif.