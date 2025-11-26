menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Pertandingan Campus League 2025 Sektor Putra Panas Sejak Hari Pertama

Pertandingan Campus League 2025 Sektor Putra Panas Sejak Hari Pertama

Pertandingan Campus League 2025 Sektor Putra Panas Sejak Hari Pertama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pertandingan futsal Campus League 2025 regional Jakarta di GOR UNJ, Jakarta, Selasa (25/11)

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan hari pertama futsal Campus League 2025 regional Jakarta langsung berlangsung panas.

Tujuh laga yang tersaji di GOR Universitas Negeri Rawamangun, Selasa (25/11) berjalan keras dan ketat sejak awal laga.

Pertandingan dibuka dengan laga Grup D dengan mempertemukan tim futsal putra UNJ melawan UIN Syarif Hidayatullah.

Baca Juga:

Tuan rumah tampil digdaya di laga perdana seusai menang dengan skor 7-1.

Kejutan terjadi saat Universitas Budi Luhur kalah dengan skor tipis 2-3 dari STKIP Pasundan.

Adapun tim unggulan lainnya yaitu UKI menang atas Universitas Winaya Mukti 4-1, serta Universitas Trisakti melibas Universitas Pasundan 7-2.

Baca Juga:

Dari sektor putri, UNJ masih terlalu tangguh untuk UKI seusai menang dengan skor 4-0.

Kemenangan tersebut diikuti tim putri UBL yang mengatasi perlawanan Universitas Indonesia 4-1.

Penyelenggaraan Campus League 2025 regional Jakarta langsung berlangsung panas sejak awal dibuka Selasa (25/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI