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Pertandingan Timnas Indonesia Vs Malaysia Bakal Seru, 56.000 Tiket Sudah Habis Terjual

Pertandingan Timnas Indonesia Vs Malaysia Bakal Seru, 56.000 Tiket Sudah Habis Terjual
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Laga Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Singapura di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (25/9). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Laga Timnas Indonesia melawan Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 dipastikan akan dipadati oleh para penggemar.

Tercatat 56 ribu tiket telah ludes dibeli untuk menyaksikan laga derbi Nusantara tersebut di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9).

Melansir dalam laman resmi hingga siang pukul 12.00 WIB antusiasme penggemar untuk menyaksikan laga tersebut sangat tinggi.

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“Sebanyak 56.000 tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Malaysia pada matchday kedua Grup A, FIFA ASEAN Cup 2026 telah terjual hingga Senin 28 September 2026 pukul 12.00 WIB.,” bunyi pengumuman dari laman PSSI.

Laga Timnas Indonesia melawan Malaysia sejatinya menjadi penentu langkah kedua tim untuk bisa tembus partai final.

Sejauh ini skuad Garuda sudah mengoleksi satu kemenangan hasil dari menang melawan Singapura (2-0).

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Adapun Harimau Malaya juga meraih kemenangan di laga perdana saat jumpa Bangladesh (3-0).

Menarik ditunggu laga Timnas Indonesia melawan Malaysia pada lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026.

Laga Timnas Indonesia melawan Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 dipastikan akan dipadati oleh para penggemar, Senin (28/9)

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