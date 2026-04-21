Pertaruhan Besar di Segiri: Rekor Persib atau Kebangkitan Persija?
jpnn.com - Laga sarat gengsi tersaji saat Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.
Pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).
Duel Persija vs Persib diprediksi berlangsung panas peluit kick off dibunyikan wasit.
Persib datang membawa catatan yang cukup mencolok ketika menghadapi rival abadinya itu.
Dalam tiga musim terakhir, Persib belum pernah mengalami kekalahan saat jumpa Persija.
Kondisi tersebut juga diperkuat dengan performa Persib yang relatif stabil dalam beberapa laga ke belakang.
Skuad asuhan Bojan Hodak mampu menjaga ritme permainan, terutama saat menghadapi laga-laga dengan tekanan tinggi seperti ini.
Pelatih Persib Bojan Hodak menilai catatan positif tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi sumber motivasi tambahan bagi anak asuhnya.
