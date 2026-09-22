Pertaruhan Chery Pada Varian Baru iCAUR V27

jpnn.com - Bagi Chery, angka penjualan iCaur V27 di China pada beberapa bulan terakhir mungkin rasanya mirip kurva yang terjun bebas.

Sempat berada di puncak manis pada April lalu dengan pengiriman mencapai 4.184 unit, performa SUV berdesain boks ini perlahan menyusut.

Memasuki Mei, posisinya melorot ke angka 3.456 unit. Tren negatif itu berlanjut tanpa henti—2.219 unit di Juni, menyusut lagi jadi 1.764 unit di Juli, hingga akhirnya cuma tersisa 1.609 unit pada Agustus.

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Realita pahit itu memaksa Chery mengambil langkah cepat. Tak ingin V27 tenggelam begitu saja, pabrikan menyiapkan varian baru, Long-Range, yang dijadwalkan meluncur akhir September.

Kehadiran varian anyar ini bukan sekadar urusan menambah jarak tempuh. Bagi Chery, ini adalah napas baru.

Selain jangkauan jelajah yang lebih jauh, kabinnya dijanjikan bakal lebih nyaman dan dibekali teknologi pintar.

Padahal dari segi amunisi, iCaur V27 sebenarnya tidak bisa dibilang kacangan.

Mengusung sistem Extended-Range Electric Vehicle (EREV), mobil mengawinkan mesin 1.5L turbo sebagai generator dengan motor listrik.