JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Pertaruhan Pertama Marc Klok Bersama Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

Pertaruhan Pertama Marc Klok Bersama Patrick Kluivert di Timnas Indonesia

Marc Klok kembali masuk panggilan Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok kembali berkesempatan mengenakan jersei Timnas Indonesia pada FIFA Matchday awal September 2025.

Pemanggilan ini menjadi yang pertama bagi Klok di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert.

Timnas Indonesia dijadwalkan memainkan dua pertandingan uji coba internasional, menghadapi Taiwan pada 5 September dan Lebanon tiga hari kemudian.

Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sekaligus ajang pemanasan sebelum Indonesia tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Momen Penting Marc Klok

Klok menyatakan kesiapan fisik dan mentalnya untuk menghadapi momen penting tersebut.

"Ini dua pertandingan yang bagus. Saya akan tetap enjoy, tetapi juga kerja keras. Harapannya saya fit, sehat, bisa main lama, dan memberikan hasil terbaik," ujarnya.

Lebih lanjut, gelandang naturalisasi asal Belanda itu menegaskan bahwa membela Timnas selalu menjadi motivasi utamanya.

"Tujuan saya main sepak bola ialah mencapai level top, bermain di kejuaraan tertinggi, dan membela Timnas. Itu yang membuat saya kerja keras setiap hari," kata Klok.

