Pertarungan Pilpres 2029 Berpotensi Lebih Cepat Terbentuk, Poros Mantan Presiden dan Kalkulasi Parpol Menguat

jpnn.com, JAKARTA - Dinamika menuju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029 mulai menunjukkan pola percepatan.

Sejumlah indikator politik dinilai mengarah pada kontestasi yang bergerak lebih cepat dibandingkan siklus-siklus sebelumnya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menjelaskan percepatan ini bisa dilihat dari dua level, yaitu persaingan elite untuk dekat dengan presiden dan manuver partai politik.

Menurutnya, tanda-tanda kompetisi sudah mulai tampak dengan realitisnya kandidat dan parpol melihat Pemilu 2029.

“Pilpres 2029 berpotensi dimulai lebih awal karena elite politik tidak menunggu sampai tahun-tahun akhir pemerintahan. Mereka sudah mulai melakukan kalkulasi sejak sekarang karena targetnya tak terlalu jauh-jauh, yaitu menjadi cawapres Prabowo,” ujar Arifki.

Dia menyebut salah satu variabel penting dalam konfigurasi politik menuju 2029 adalah peran para mantan presiden.

Dalam kacamata politik elektoral, jaringan dan legitimasi mereka masih berfungsi sebagai vote multiplier bagi kandidat yang ingin mendapat dukungan institusional maupun publik.

“Kita harus membaca Jokowi, SBY, dan Megawati bukan hanya sebagai figur senior, tetapi sebagai political assets yang masih relevan. Keduanya memiliki struktur pendukung yang hidup dan koneksi yang efektif. Sangat mungkin salah satu nama dari orbit mereka dipertimbangkan sebagai pendamping Prabowo,” katanya.