Pertemuan Bilateral Prabowo-Presiden Afsel, Bahas Dukungan Ekonomi Kedua Negara

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa membahas pentingnya meningkatkan kolaborasi ekonomi, termasuk memperkuat peran negara-negara di kawasan global selatan.

Hal itu dibahas dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch bersama delegasi masing-masing di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/10).

Ramaphosa menyampaikan apresiasi atas hubungan historis yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Afrika Selatan.

Dia mengenang peran penting Indonesia dalam perjuangan rakyat Afrika Selatan melawan apartheid yang terinspirasi oleh Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

“Selama bertahun-tahun, rakyat Afrika Selatan menemukan sekutu setia di Indonesia, yang secara konsisten mendukung perjuangan melawan apartheid,” ucap Ramaphosa.

“Kami akan selalu berterima kasih atas dukungan dan solidaritas rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Baca Juga: Pakar Yakin Prabowo Dukung Kejagung Kejar Pengembalian Kerugian Negara

Ramaphosa juga menyoroti potensi besar kerja sama ekonomi melalui forum BRICS, sebagai wadah untuk mendorong reformasi global yang lebih inklusif.

Dia menyambut baik keaktifan Indonesia dalam menjalin kemitraan ekonomi dengan negara-negara BRICS dan mendorong agar kerja sama tersebut, menjadi katalisator pertumbuhan hubungan ekonomi bilateral.