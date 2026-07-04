Pertemuan dengan Sarwendah Terancam Batal, Begini Tanggapan Pihak Ruben Onsu

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah telah menyatakan kemungkinan batalnya pertemuan antara pihaknya dengan Ruben Onsu pada 11 Juli 2026.

Terkait hal tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang lantas memberikan tanggapan.

"Yang batalkan kan mereka, yang batalkan kan bukan dari pihak Ruben Onsu, bukan dari pihak abang yang batalkan," kata Minola Sebayang dalam wawancara melalui Zoom, Jumat (3/7).

Meski begitu, pihak Ruben Onsu tidak memusingkan pilihan pihak Sarwendah tersebut.

Menurutnya, setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan langkah yang ingin diambil demi mempertahankan hak asuh anak.

Namun, Minola Sebayang mempertanyakan alasan pihak Sarwendah yang memilih untuk membatalkan pertemuan setelah Ruben Onsu mendaftarkan gugatan hak asuh anak.

"Jadi seharusnya enggak apa-apa pertemuan tanggal 11 itu silakan saja. Kan, masing-masing pihak itu kan bebas ya untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka untuk mempertahankan hak asuhnya," ucap Minola Sebayang.

"Kalau memang misalnya mereka menganggap bahwa join meeting itu adalah sebagai salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini, silakan saja. Kenapa mesti langsung mundur begitu lho hanya gara-gara ada gugatan hak asuh anak begitu lho," sambungnya.