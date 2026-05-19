Pertemuan PPWI dengan Sufmi Dasco Masuk Jadwal, Peralihan P3K PW ke PPPK di Depan Mata

jpnn.com, JAKARTA - Agenda pertemuan PPWI dengan pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sudah masuk jadwal. Momentum ini akan digunakan sebaik-baiknya oleh Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) Heru Gama Yudha untuk memperjuangkan nasib P3K PW.

"Alhamdulillah, agenda audiensi dengan Pak Sufmi Dasco Ahmad terkait pembahasan peralihan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) ke PPPK Penuh Waktu telah masuk dalam jadwal Pak Sufmi,' kata Heru Gama Yuda kepada JPNN, Selasa (19/5/2026).

Dia mengungkapkan, audiensi ini menjadi momentum penting dalam perjuangan PPPK Paruh Waktu atau P3K PW untuk memperoleh kepastian status, perlindungan kerja, serta kejelasan arah kebijakan dalam proses transisi menuju PPPK Penuh Waktu.

Melalui agenda tersebut, PPWI akan menyampaikan aspirasi dan kondisi riil PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah, termasuk terkait kesejahteraan, kepastian regulasi, dan skema penyelesaian yang adil serta terukur.

"Kami berharap audiensi ini bisa menjadi langkah awal yang positif dalam mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian dan solusi konkret bagi seluruh PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di Indonesia," terangnya.

PPWI mengajak seluruh anggota untuk tetap solid, kompak, dan terus mengawal proses perjuangan secara bersama-sama baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dia juga mengimbau agar seluruh anggota P3K PW yang tersebar di 38 provinsi siap menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional.

“Kami bukan hanya pelaksana di lapangan, tetapi juga mitra pemerintah. Keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto adalah keberhasilan kami juga sebagai abdi negara," kata Heru.