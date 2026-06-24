menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Pertemuan Ruben Onsu dan Anak-Anaknya, Pengacara: Keinginan Ibunya, Lah

Pertemuan Ruben Onsu dan Anak-Anaknya, Pengacara: Keinginan Ibunya, Lah

Pertemuan Ruben Onsu dan Anak-Anaknya, Pengacara: Keinginan Ibunya, Lah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Onsu (kanan). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya, Thalia dan Thania Putri Onsu.

Adapun pertemuan itu terjadi di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, pada Senin (22/6) malam lalu.

Momen pertemuan dengan buah hatinya itu dibagikan pula oleh Ruben Onsu melalui akunnya di Instagram.

Baca Juga:

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan pertemuan itu memang atas inisiatif kliennya.

"Itu kalau enggak salah pas kebetulan saja waktunya ya, tetapi di situ sebenarnya harusnya anak-anak pulang lebih dulu, tetapi ditunggu. Keinginan ibunyalah, ibunnya juga maulah ketemuin anaknya dengan bapaknya, siapa yang bilang enggak," ujar Chris Sam Siwu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

Menurutnya, kliennya tak pernah menghalangi anak-anak untuk bertemu ayahnya.

Baca Juga:

Dia menilai bahwa persoalan yang kini memanas lantaran masalah komunikasi saja.

"Itu kan sebenarnya pihak-pihak yang menurut saya ada miskom saja ya," kata Chris.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan, pertemuan Ruben Onsu dan kedua putrinya memang atas inisiatif kliennya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI