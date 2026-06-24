Pertemuan Ruben Onsu dan Anak-Anaknya, Pengacara: Keinginan Ibunya, Lah
jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya, Thalia dan Thania Putri Onsu.
Adapun pertemuan itu terjadi di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, pada Senin (22/6) malam lalu.
Momen pertemuan dengan buah hatinya itu dibagikan pula oleh Ruben Onsu melalui akunnya di Instagram.
Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan pertemuan itu memang atas inisiatif kliennya.
"Itu kalau enggak salah pas kebetulan saja waktunya ya, tetapi di situ sebenarnya harusnya anak-anak pulang lebih dulu, tetapi ditunggu. Keinginan ibunyalah, ibunnya juga maulah ketemuin anaknya dengan bapaknya, siapa yang bilang enggak," ujar Chris Sam Siwu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).
Menurutnya, kliennya tak pernah menghalangi anak-anak untuk bertemu ayahnya.
Dia menilai bahwa persoalan yang kini memanas lantaran masalah komunikasi saja.
"Itu kan sebenarnya pihak-pihak yang menurut saya ada miskom saja ya," kata Chris.
Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu mengatakan, pertemuan Ruben Onsu dan kedua putrinya memang atas inisiatif kliennya.
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