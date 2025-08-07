Pertemuan Tertutup Presiden dengan Peneliti, Prabowo: Jangan Dipolitisasi!
jpnn.com - BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto meminta wartawan yang meliput agenda Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) yang dihadiri ribuan peneliti, ilmuwan, hingga rektor universitas, untuk keluar dari lokasi acara.
Instruksi tersebut terjadi saat Prabowo hendak memberikan pidato atau keynote speech di hadapan peserta di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung.
"Wartawan keluar ruangan setelah saya menyapa satu per satu tamu undangan," kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis (7/8).
Prabowo memutuskan, agenda pertemuan dengan peneliti dan akademisi itu digelar secara tertutup.
Alasannya, dia ingin lebih leluasa menyampaikan ide, gagasan, dan pesan kepada para peserta, khususnya dalam pengembangan teknologi dan sains di Indonesia.
"Biar lebih bebas, begitu ya," katanya setelah acara.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta untuk tidak memperdebatkan keputusan tersebut.
Katanya, bersama para peserta konvensi, dia banyak membahas seputar sains dan teknologi.
Presiden Prabowo mengungkapkan alasan agenda pertemuan dengan peneliti di KSTI 2025 digelar secara tertutup.
