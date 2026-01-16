Pertemuan Wakanda dan Fantastic Four Warnai Teaser Terbaru Avengers: Doomsday
jpnn.com, JAKARTA - Cuplikan terbaru film “Avengers: Doomsday” dari Marvel Studios menampilkan adegan pemimpin Wakanda dalam waralaba “Black Panther” menerima kedatangan anggota “Fantastic Four”.
Potongan video tersebut dirilis bersamaan dengan trailer pendek yang dibagikan secara daring.
Menurut laporan The Hollywood Reporter, Selasa (13/1), film yang digarap Anthony Russo dan Joe Russo itu menghadirkan narasi suara dari Shuri (Letitia Wright).
Karakter tersebut mengambil alih peran Black Panther dalam “Wakanda Forever” (2022) setelah kematian T’Challa yang diperankan Chadwick Boseman.
“Aku telah kehilangan semua orang yang berarti bagiku,” ujar Wright dalam narasi trailer tersebut.
Dia kemudian melanjutkan, “Seorang raja memiliki tugas untuk mempersiapkan rakyatnya untuk kehidupan setelah kematian. Aku memiliki tugasku sendiri.”
Cuplikan itu juga menampilkan M’Baku (Winston Duke), yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Raja Wakanda setelah Shuri memilih tidak menantang tahta dalam film sebelumnya. Trailer yang sama turut menunjukkan kemunculan Namor (Tenoch Huerta), yang kembali hadir di MCU.
Dalam salah satu adegan, M’Baku terlihat menyambut Ben Grimm alias The Thing dari “Fantastic Four”, yang diperankan Ebon Moss-Bachrach.
Cuplikan terbaru “Avengers: Doomsday” menampilkan Shuri, M’Baku, hingga debut Fantastic Four di MCU.
