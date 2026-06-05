Pertemukan Regulator hingga Pelaku Industri, Telkom Susun Cetak Biru Kedaulatan Digital
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menyelenggarakan Forum Kedaulatan Digital Nasional bertajuk 'Kolaborasi Ekosistem Digital untuk Inovasi Nasional yang Berdaulat' di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (3/6).
Forum ini mempertemukan regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, serta global technology partners untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun fondasi cloud, kecerdasan artifisial (AI), dan keamanan siber yang aman, resilien, dan berdaulat.
Forum Kedaulatan Digital Nasional merupakan kelanjutan dari deklarasi 'Kebangkitan Kedaulatan Teknologi Indonesia' yang diselenggarakan pada 20 Mei 2026.
Jika deklarasi tersebut menegaskan visi bersama mengenai pentingnya kedaulatan teknologi nasional, forum ini menjadi langkah konkret untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam blueprint dan roadmap implementasi yang lebih terukur melalui tiga pilar utama, yaitu Sovereign Cloud, Sovereign AI, dan Sovereign Cybersecurity.
Kehadiran Kementerian Komunikasi dan Digital dalam forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator dan pelaku industri dalam membangun fondasi digital nasional yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus menjaga kepentingan strategis Indonesia di era transformasi digital.
Forum ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas ekosistem untuk menyelaraskan arah pembangunan cloud, AI, dan keamanan siber dengan kebutuhan nasional.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Sonny Hendra Sudaryana menekankan pentingnya sinergi antara regulator, industri, dan penyedia teknologi dalam memastikan transformasi digital nasional berlangsung secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.
“Penguatan sovereign cloud, AI, dan cybersecurity menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan data nasional, meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia, serta memastikan transformasi digital nasional dapat berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Sonny.
Regulator, BUMN strategis, pelanggan enterprise, dan global technology partners berkolaborasi merumuskan blueprint cloud, AI, dan keamanan siber
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Data Center Terisi Penuh Sebelum Beroperasi, Telkom Kebut Ekspansi NeutraDC Batam
- Telkom Luncurkan AIcosystem, Siap Garap Peluang AI di Berbagai Sektor Industri
- Pemkot Tangsel: PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak di Era Digital
- TelkomMetra Tata Ulang Portofolio Bisnis, AdMedika Group Siap Tancap
- Kinerja Awal 2026 Moncer, Telkom Indonesia Perkuat Transformasi Bisnis
- Telkom Akses Raih Penghargaan IRCA 2026 Atas Komitmen Tata Kelola & Kepatuhan Regulasi