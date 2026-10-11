Pertengkaran di MotoGP Indonesia, Jari Sampai Patah

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Dua pembalap papan atas MotoGP Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez gagal menuntaskan Sprint MotoGP Indonesia di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (10/10) siang WIB.

Bezzecchi dan Fernandez bersenggolan di Turn 1 setelah start. Mereka jatuh dan tak bisa melanjutkan lomba.

Fernandez menunjukkan gestur mengajak bertengkar sesaat setelah jatuh. Bezzecchi tak merespons.

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Saat di kawasan garasi, Fernandez juga bermuka masam. Pembalap yang start paling depan di Mandalika 2026 itu melontarkan kritik tajam.

"Bezzecchi tidak jujur. Kami (para pembalap Aprilia) diminta untuk saling menghormati, tetapi dia tidak melakukannya," ujar Fernandez seperti dipetik dari halaman Moto Sprint.

Fernandez menuding Bezzecchi tidak berusaha untuk menjadi seorang profesional dalam kondisi seperti itu.

"Itu tindakan yang tidak profesional, saya merasa kasihan pada Aprilia. Sekarang, jari saya juga patah," katanya.

Fernandez menyebut manuver Bezzecchi di tikungan itu tidak bersih. Dia marah lantaran Aprilia sebenarnya sudah memberikan instruksi kepada semua pembalapnya untuk lebih berhati-hati di awal balapan, karena kesalahan atau kecelakaan bisa memengaruhi persaingan di klasemen untuk perebutan gelar juara dunia.