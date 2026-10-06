Pertengkaran Maut Pasutri di Gowa, Keduanya Tewas

jpnn.com - Polisi menyelidiki insiden berdarah pasangan suami istri tewas mengenaskan diduga setelah bertengkar hebat di dalam rumahnya, wilayah Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Masih dalam penyelidikan. Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa di Samata ada kejadian pertengkaran berujung maut," kata Kapolsek Somba Opu Kompol Hambali di Kabupaten Gowa, Senin (5/10/2o26).

Informasi awal yang diterima polisi menyebutkan bahwa pelaku ANS (43) diduga menikam istrinya SRN (34) dengan senjata tajam jenis badik berkali-kali hingga istrinya tewas.

Kemudian, pelaku menyiramkan bensin ke tubuhnya dan membakar diri di dalam kamar mandi hingga tak bernyawa.

Penyelidikan awal dari olah tempat kejadian perkara, diketahui bahwa korban mengalami luka tusukan benda tajam sebanyak 27 kali di tubuh dan wajahnya. Korban terkapar di lantai kamar rumahnya.

Sementara, kondisi pelaku yang juga suami korban, hangus terbakar terkapar di depan kamar mandi dekat dapur.

Peristiwa tragis ini pada Senin (4/10) dini hari sekitar pukul 01.00 WITA. Saat kejadian, ketiga anaknya masih di bawah umur dikunci di dalam kamar.

"Dari pertengkaran itu mengakibatkan adanya korban meninggal dunia. Yang menjadi korban adalah dua orang, mereka adalah suami istri," tutur Kapolsek.