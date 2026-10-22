Pertikaian 2 Kelompok Berujung Pembunuhan di Makassar Gegara Utang Penjualan Anjing

jpnn.com, MAKASSAR - Pertikaian antarkelompok hingga mengarah pada kasus pembunuhan korban inisial HR (22) terjadi di depan Gereja AKBP, Jalan Rajawali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Polisi mengungkap motif perkelahian hingga berujung pembunuhan menggunakan senjata tajam.

"Tersangka melakukan penyerangan terhadap anak-anak dari Kampung Poko Lojia, dengan maksud untuk balas dendam. Karena, saudara dari korban (IP) tidak diberikan sisa uang penjualan anjing liar senilai Rp 1 juta," kata Kapolda Sulsel Irjen Awal Chairuddin kepada wartawan, Rabu.

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Dalam kasus ini, tujuh orang ditetapkan tersangka masing-masing inisial KH (31), AD (28), EM (20), AL, LK (22), AS (20), dan MIS (17).

Barang bukti yang disita berupa satu buah samurai, dua buah ketapel dan empat anak panah, selembar celana pendek dan celana dalam berlumuran darah.

Kapolda menjelaskan terdapat rangkaian peristiwa terkait peristiwa sebelumnya menyebabkan kedua kelompok ini, yakni Rajawali Rusun dan Kokolojia sering bersitegang dan saling bertikai antarkampung.

Berdasarkan hasil pendalaman dan pemeriksaan penyidik, motif dari kelompok Rajawali Rusun melakukan perbuatan penyerangan itu atas dugaan aksi balas dendam terhadap kelompok Kokolojia mengingat kelompok tersebut sebelumnya pernah diserang.

Dari kronologi kejadian, penyerangan itu pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 22.30 WITA. Tersangka bersama rekannya menerima informasi kelompok Kampung Kokolojia menyerang warga di depan Gereja di Jalan Rajawali menggunakan ketapel disertai anak panah.