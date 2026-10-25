Pertina Sebut Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Bisa Cetak Bibit Petinju Kelas Berat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Shelly Selowati H. Soejono mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan pemenuhan gizi nasional ini dinilai strategis untuk mengatasi tantangan pembinaan atlet, khususnya dalam melahirkan bibit petinju kelas berat di masa depan.

Shelly mengatakan kekurangan atlet di kelas berat merupakan tantangan yang dirasakan langsung dalam pembinaan tinju di berbagai daerah. Indonesia memiliki banyak petinju di kelas ringan, sedangkan mencari calon atlet kelas berat dengan potensi fisik yang sesuai masih tidak mudah.

“Dalam tinju, kelas pertandingan ditentukan berdasarkan berat badan. Namun, untuk kelas berat, kami juga melihat postur dan tinggi badan sebagai bagian dari potensi atlet. Dari pengalaman pembinaan, mencari bibit kelas berat yang baik masih menjadi tantangan bagi PERTINA,” kata Shelly.

Menurutnya, kebutuhan tersebut berlaku bagi atlet putra maupun putri. Pencarian petinju kelas berat putri bahkan menghadapi tantangan yang lebih besar, sementara kelas-kelas itu menyimpan peluang prestasi yang perlu dikembangkan melalui pembinaan berkelanjutan.

Shelly menyampaikan bahwa tumbuh kembang atlet dipengaruhi banyak hal, termasuk asupan gizi, kesehatan, latihan, dan pendampingan yang tepat. Karena itu, PERTINA berharap MBG dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mendukung pemenuhan gizi anak sejak dini.

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“Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang, kami berharap program ini membawa manfaat bagi anak-anak. PERTINA merasakan langsung sulitnya mencari bibit petinju kelas berat. Semoga dukungan gizi yang baik dapat membantu tumbuh kembang anak dan, dalam jangka panjang, membuka lebih banyak peluang bagi mereka yang memiliki potensi menjadi atlet,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa MBG bukan satu-satunya faktor dalam mencetak atlet. Potensi olahraga perlu dikenali, lalu dikembangkan melalui pembinaan yang terencana dan sesuai dengan usia serta kondisi masing-masing anak.