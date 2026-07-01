Pertukaran Budaya Indonesia-Tiongkok Angkat Warisan Laksamana Cheng Ho

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian kegiatan pertukaran budaya bertajuk "Perjalanan Laksamana Cheng Ho: Duta Persahabatan" resmi dimulai di Jakarta, Selasa (30/6).

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Yunnan, Tiongkok, itu dihadiri lebih dari 160 perwakilan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, budayawan, serta komunitas Tionghoa-Indonesia dari kedua negara.

Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan lebih dari 10 agenda, antara lain penyerahan replika kapal pusaka (Bao Chuan) Laksamana Cheng Ho, bazar budaya, pameran poster kreatif, seminar bertema Inisiatif Peradaban Global dan Penyebaran Semangat Laksamana Cheng Ho, hingga pengukuhan pelajar Indonesia dan Tiongkok sebagai "Duta Persahabatan".

Atase Pendidikan Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia Chen Wu, mengatakan hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok selama 76 tahun terus berkembang melalui kerja sama di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial budaya, kemaritiman, hingga keamanan.

Menurutnya, sejumlah proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan "Dua Negara, Dua Kawasan Industri" telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Dia berharap semangat pelayaran Laksamana Cheng Ho dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang.

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"Kami berharap kedua negara dapat memetik kebijaksanaan dari pelayaran Laksamana Cheng Ho, menjadi pewaris semangat perdamaian, pendorong kerja sama yang nyata, serta penabur benih persahabatan lintas generasi," ujar Chen Wu.

Wakil Ketua Kantor Pembangunan Peradaban Spiritual Komite Provinsi Yunnan, Wen Liao, mengatakan Yunnan sebagai kampung halaman Laksamana Cheng Ho memiliki hubungan historis yang erat dengan Indonesia.