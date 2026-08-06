Pertumbuhan Ekonomi 5,29 Persen, Rudi Hartono Bangun Merespons, Pakai Frasa “Sinyal Positif’

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Rudi Hartono Bangun merespons dan memberikan apresiasi tinggi terhadap performa dan efektivitas eksekusi kebijakan ekonomi pemerintah.

Pasalnya, di tengah dinamika geopolitik global yang bergolak, ekonomi Indonesia mengindikasikan sinyal positif dan masih tumbuh di level 5,29 persen.

Artinya, pertumbuhan kuartal II 2026 tersebut membuktikan fondasi ekonomi masih terbilang tangguh.

Baca Juga: Eddy Soeparno Bicara Urgensi Transisi Energi sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

"Di tengah ketidakpastian global dan gejolak rantai pasok dunia, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,29 persen dan melampaui proyeksi para analis. Ini adalah bukti nyata bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah berada pada trek yang benar (on the right track). Fondasi ekonomi domestik kita terbukti sangat tangguh," tegas Rudi Hartono Bangun dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (6/8/2026), di Jakarta.

Sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Angka itu lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya, yakni kuartal II 2025 5,12% (yoy).

Keberhasilan ekonomi Indonesia mempertahankan laju pertumbuhan di atas level 5 persen pada kuartal II-2026 menjadi sinyal positif di tengah dinamika geopolitik global yang penuh gejolak.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini, pun mengamini motor penggerak utama dari moncernya kinerja kuartal II-2026 adalah solidnya konsumsi internal dan dorongan stimulus fiskal domestik.