Pertumbuhan Ekonomi di Sumut Memelesat, Pelaku Usaha Didorong Melek Digital

jpnn.com, SUMATERA UTARA - PT Telkom Indonesia berkomitmen mendukung pelaku usaha di Sumatera Utara untuk melakukan transformasi digital.

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan daya saing sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah.

Data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian di Sumatera Utara tumbuh sebesar 4,98 persen pada Triwulan I Tahun 2025 (y-on-y).

General Manager Witel Sumut Telkom Indonesia, Agung Tri Cahyono mengungkapkan pihaknya berkomitmen akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendekatan teknologi yang adaptif.

"Pertumbuhan ekonomi di daerah semakin berdampak bagi perekonomian nasional. Salah satu wilayah yang menunjukan pertumbuhan ekonomi yang signifikan adalah Sumatera Utara," ungkap Agung dalam siaran persnya, Rabu (19/8).

Sementara itu, SM Digital Connectivity Wireless Product PT Telkom Indonesia, Erika Yolanda mengatakan perekonomian yang tumbuh menjadi sinyal kuat bahwa pelaku usaha di Sumatera Utara membutuhkan fondasi digital yang semakin kuat.

Sebab, kata dia, itu untuk menjaga daya saing bisnis bagi pelaku usaha.

"Pertumbuhan ekonomi di Sumatera khusus di industri coffee shop dan kuliner membutuhkan fondasi digital yang kuat," kat Erika saat menghadiri acara Telkom Business Circle di Telkom Regional 1 Medan (31/7).