Pertumbuhan Industri Tekstil Capai 6,36 Persen, Investasi Tembus Rp 2,7 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Industri tekstil dan pakaian jadi (TPT) nasional mencatat pertumbuhan 6,36 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan 4,86 persen pada triwulan I-2026.

Kinerja sektor TPT juga melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen serta industri pengolahan nonmigas yang tumbuh 5,32 persen pada periode yang sama.

Capaian ini menunjukkan industri tekstil kembali memperlihatkan daya tahan dan prospek pertumbuhan yang positif.

Penguatan kinerja tersebut diikuti realisasi investasi baru dan ekspansi kapasitas produksi. Sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, terdapat enam perusahaan yang mengumumkan investasi pada empat proyek industri tekstil dan pakaian jadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan nilai sekitar Rp2,7 triliun.

Perusahaan yang berinvestasi meliputi PT Xinhai Knitting Indonesia, PT FHG Tekstil Indonesia, PT Citra Terus Makmur, PT Binkova Textiles Indonesia, PT Dafei Textile Indonesia, dan PT Serendipity Fashion Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Rizal Tanzil Rakhman, mengatakan peningkatan pertumbuhan yang dibarengi masuknya investasi mencerminkan masih tingginya kepercayaan investor terhadap industri TPT di Indonesia.

"Pertumbuhan industri yang meningkat dari 4,86 persen menjadi 6,36 persen menunjukkan arah yang sangat positif. Kinerja industri tekstil dan pakaian jadi bahkan tumbuh lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional maupun industri pengolahan nonmigas," ujar Rizal.

Menurutnya, investasi tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat rantai pasok melalui pembangunan fasilitas manufaktur modern dan pengembangan kawasan industri yang lebih terintegrasi.