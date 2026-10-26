Pertumbuhan Karawang Dorong Tren Hunian Adaptif, Brentwood Villas Mulai Rp1,15 Miliar
jpnn.com, KARAWANG - Pesatnya pertumbuhan investasi dan aktivitas industri di Karawang turut mendorong perkembangan kebutuhan hunian.
Di tengah makin dinamisnya kehidupan masyarakat yang tinggal dan bekerja di kawasan ini, rumah tak lagi hanya dinilai dari lokasi dan harga.
Kenyamanan, tata ruang yang fungsional, serta kemampuan hunian mengakomodasi kebutuhan keluarga yang terus berkembang juga menjadi pertimbangan penting.
Pada 2025, realisasi investasi Karawang sendiri mencapai Rp70,77 triliun, melampaui target sebesar Rp69,3 triliun.
Tren positif itu berlanjut pada Semester I 2026, dengan realisasi investasi sebesar Rp20,43 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.030 orang.
Pencapaian ini mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi Karawang yang turut membentuk dinamika kawasan, termasuk kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.
Kecenderungan tersebut juga sejalan dengan perkembangan pasar residensial nasional. Dalam Indonesia Residential Property Market Report 2026 H1, Pinhome mencatat pencarian rumah pada Semester I 2026 tumbuh 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar juga mencakup 87% dari total pencarian rumah baru, meningkat dari 82% pada Semester I 2025.
Pertumbuhan Karawang dorong tren hunian adaptif, LippoLand menghadirkan Brentwood Villas dengan harga mulai Rp1,15 miliar
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