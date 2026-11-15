Pertumbuhuan Ekonomi Pohuwato Tembus 10 Besar, Bupati Apresiasi Kontribusi BJA Group

jpnn.com, POHUWATO - Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mengapresiasi Biomasa Jaya Abadi (BJA) Group yang telah berkontribusi besar dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, berkat aktivitas perekonomian yang dibawa produsen wood pellet itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwatu menempati peringkat keenam dari 514 daerah tingkat II di seluruh Indonesia.

“Angka pengangguran pun berhasil ditekan sehingga menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di daerah kami dari 17,11% menjadi 13,35%. Hal ini tidak terlepas dari peran Biomasa Group,” papar Saipul saat berbicara di acara Family Gathering BJA Group di lapangan Proklamasi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Sabtu (14/11).

Bupati menambahkan bahwa 70% dari total tenaga kerja BJA yang berjumlah 1.400 orang adalah warga lokal.

“Tentunya kami mengapresiasi. Kami berharap perusahaan lain juga mengikuti. Kami bersyukur dalam komitmen ini tenaga kerja Kabupaten Pohuwato semakin bertambah di Biomasa Group ini,” ucapnya.

Per Oktober 2026, BJA Group mempekerjakan sekitar 1.400 orang. Sekitar 70% berasal dari Kabupaten Pohuwato dan 15% dari wilayah lain di Gorontalo.

Kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan gamal menjadi bagian dari pekerjaan yang dijalankan warga di area operasional perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Rizal Taib Pasuma menyampaikan pesan dan ajakan untuk terus berkolaborasi antara pemerintah dan perusahaan beserta ekosistem di dalamnya.