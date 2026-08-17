Pertunjukan 1.500 Drone hingga Immersive Show Meriahkan HUT ke-81 RI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan berbagai pertunjukan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI yang akan digelar di sejumlah lokasi di Jakarta pada 17 Agustus 2026.

Beberapa kegiatan yakni pertunjukan 1.500 unit drone hingga immersive show, kembang api, dan video mapping.

Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati mengatakan sebanyak 1.500 unit drone akan diterbangkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (Bundaran HI).

Ribuan drone tersebut akan menampilkan belasan visual yang menggambarkan semangat kemerdekaan dan keberagaman Indonesia, yakni Cahaya Nusantara, Keberagaman Nusantara, Perjuangan Kemerdekaan, Proklamasi Kemerdekaan, Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila.

Lalu, ada Logo HUT ke-81 RI, Indonesia Maju, Peta Indonesia, Gotong Royong, Pembangunan, SDM Unggul, Generasi Emas, dan Dirgahayu Republik Indonesia.

“Untuk durasi pertunjukan sekitar 13 sampai dengan 15 menit,” kata Dessy Ruhati.

Selain pertunjukan drone, pemerintah juga menyiapkan berbagai immersive show di sekitar kawasan Bundaran HI dan Monumen Nasional (Monas).

Di kawasan Bundaran HI, immersive show akan digelar di depan Hotel Kempinski dengan mengangkat tema perjalanan pemimpin Indonesia. Pertunjukan tersebut akan menampilkan visualisasi profil para presiden Indonesia, kutipan, serta harapan masyarakat.