menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Dahlan Iskan » Pertunjukan Darurat

Pertunjukan Darurat

Oleh: Dahlan Iskan

Pertunjukan Darurat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Ini perkembangan genting --tidak hanya penting. Serial tulisan dari Mesir pun harus saya hentikan dulu. Diganti tulisan yang bersifat menghibur berikut ini.

Saya sih bisa membaca kegundahan pikiran Presiden Donald Trump sekarang ini: "Amerika Serikat ini diajak maju saja kok sulit sih!?"

Pertunjukan DaruratPresiden Donald Trump saat konferensi pers di Gedung Putih, Jumat, 20 Februari waktu setempat. Ia membalas keputusan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan skema baru tarif 10 persen untuk sejumlah mitra dagang.-Mandel Ngan/AFP-

Baca Juga:

Trump tidak hanya gundah. Ia geram. Marah. Jengkel. Semua jadi satu. Apalagi ia tidak berpuasa Ramadan. Emosinya meledak seketika --dasar ia tipe orang yang meledak-ledak.

Tapi yang dihadapi kali ini adalah lembaga yang kekuasaannya lebih tinggi dari Presiden Amerika: Mahkamah Agung negara federal.

Presiden Trump bisa marah pada mereka tapi tidak bisa kalau tidak melaksanakan putusan mereka: tarif impor yang diputuskan Trump dinyatakan tidak sah. Ilegal. Melanggar konstitusi. Harus dibatalkan.

Baca Juga:

Bayangkan, putusan seorang presiden yang begitu berkuasa bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Amerika pun kacau! Padahal tarif impor yang amat tinggi itu sudah telanjur dilaksanakan sejak tahun lalu. Ada yang mulai Juni 2025 ada yang Agustus.

Donald Trump tidak hanya gundah. Ia geram. Marah. Jengkel. Semua jadi satu. Apalagi ia tidak berpuasa Ramadan. Emosinya meledak seketika.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI