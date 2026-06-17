Perubahan Aturan BAJC 2026 Membuat Tim Bulu Tangkis Indonesia Bergerak Cepat

jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia mulai masuk fase pematangan menjelang Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2026.

PBSI menggelar simulasi beregu di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026), sebagai bagian dari adaptasi menghadapi aturan baru di turnamen tersebut.

Sebanyak 20 pemain dibagi menjadi dua tim, Garuda dan Rajawali, untuk menjalani pertandingan uji coba dengan format yang menyerupai AJC 2026.

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Pertandingan berlangsung ketat hingga tiga set. Tim Garuda akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 55-36, 52-55, dan 55-54.

Manajer tim Eskar Denatara menegaskan simulasi ini penting untuk membiasakan pemain dengan atmosfer beregu dan perubahan sistem pertandingan.

"Tujuan utama kami ialah membuat pemain terbiasa dengan situasi pertandingan beregu sekaligus memahami aturan baru yang akan digunakan di AJC 2026," jelasnya.

AJC 2026 sendiri akan menggunakan sistem relay point dengan format baru, yakni tiga set dengan target 55 poin per set.

Setiap set terdiri dari lima nomor pertandingan yang melibatkan tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.