Perubahan Dimulai dari Rumah, ISWMP Bangkitkan Kesadaran Warga Indramayu soal Sampah

jpnn.com, JAKARTA - Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) menyadari bahwa salah satu kunci mendorong perubahan adalah melalui paket pekerjaan Penguatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM).

Melalui pendekatan edukatif dan pendampingan, PPAM hadir di tengah warga untuk membangun kesadaran lingkungan dari level paling dasar yakni rumah tangga.

Oleh karena itu, sejak awal 2025 PPAM melakukan fasilitasi kegiatan percontohan (pilot project) di RT 06 RW 01, Jembangan Jaya, Kelurahan Lemah Abang, Kecamatan Indramayu.

Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi kuat sebagai kawasan percontohan dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Sebelum pendampingan dimulai, hampir seluruh warga mencampur sampah rumah tangga tanpa memilah. Namun dalam waktu dua bulan, perubahan terjadi.

Tim PPAM mencatat 54 persen dari 120 Kepala Keluarga kini rutin memilah sampah. Warga membagi sampah menjadi tiga jenis: organik, anorganik, dan residu. Sampah organik dimanfaatkan menjadi kompos menggunakan lubang biopori, sementara sampah anorganik bernilai tinggi disetor ke Bank Sampah Jembangan Jaya.

Praktik ini didukung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Pada kegiatan audiensi bersama tim ISWMP, Bupati Indramayu menyatakan komitmennya terhadap penguatan peran masyarakat dalam isu persampahan.“Saya sangat mengapresiasi program ISWMP dan mendukung sepenuhnya yang berkaitan dengan sampah. Apalagi masalah sampah sudah menjadi isu nasional. Maka saya berharap dengan hadirnya PPAM, masyarakat dapat sadar dan mampu memilah sampah dari sumber, yaitu dari rumah,” ungkapnya.