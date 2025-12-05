Perubahan Jadwal Jadi Berkah, Timnas U-22 Indonesia Kian Matang Menuju SEA Games 2025
jpnn.com - Timnas U-22 Indonesia memastikan kesiapannya menghadapi SEA Games 2025 Thailand.
Dengan skuad yang kini telah lengkap berjumlah 23 pemain, Garuda Muda memasuki fase akhir persiapan sebelum bertolak ke Chiang Mai.
Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri menyebut kondisi tim berada dalam tren positif.
Skuad Lengkap dan Persiapan Berjalan Positif
Seluruh pemain dinilai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, baik dari sisi fisik maupun pemahaman taktik.
Saat ini, Garuda Muda masih menjalani pemusatan latihan sebelum bertolak ke Chiang Mai pada 6 Desember.
"Skuad sudah komplet 23 pemain. Kami masih berada di training camp dan direncanakan berangkat ke Chiang Mai tanggal 6 siang."
"Para pemain dipastikan siap turun pada laga pertama dan laga kedua," ucap pelatih asal Sumatra Barat itu.
Perubahan Komposisi Grup Jadi Berkah
Di babak penyisihan grup, Indonesia tergabung di Grup C bersama Myanmar dan Filipina.
