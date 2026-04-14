Perubahan Jadwal Kick Off Big Match Persib vs Arema FC di GBLA
jpnn.com - Operator Super League 2025/26, I League resmi mengubah jadwal kick off laga Persib Bandung vs Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4).
Pertandingan pekan ke-29 BRI Super League yang semula digelar pukul 19.00 WIB kini dimulai lebih awal pada pukul 15.30 WIB.
Perubahan tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor 325/LI-KOM/IV/2026 tertanggal 10 April 2026 yang ditandatangani Deputy Director of Competition and Commercial I League, Takeyuki Oya.
I League menyampaikan penyesuaian waktu kick off pertandingan antara Persib kontra Arema FC merupakan hasil koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Duel panas itu merupakan pertemuan kedua pada musim ini. Pada putaran pertama lalu, Maung Bandung mampu mengalahkan Singo Edan 2-1 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang, 22 September 2025.
Sebelum duel tersebut, Persib lebih dahulu menjalani laga tandang menghadapi Dewa United di Banten International Stadium, Senin (20/4/2026).
Para pemain Persib pun langsung mengalihkan fokus ke pertandingan melawan Dewa United setelah sukses meraih kemenangan atas Bali United pada Minggu (12/4).
Bek Persib Bandung Frans Putros mengatakan dirinya tidak ingin larut dalam euforia.
Kick-off pertandingan Persib Bandung vs Arema FC di Stadion GBLA pada pekan ke-29 resmi dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.
