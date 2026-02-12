menu
Perubahan Mental Angkat Performa, Timnas U-17 Indonesia Hanya Kalah Tipis Lawan China
Selebrasi Chico Jericho Yarangga seusai mencetak gol ke gawang China pada laga persahabatan di Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (11/2). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia kembali menelan kekalahan saat menghadapi China pada laga persahabatan.

Berlaga di Indomilk Arena, Tangerang, Rabu (11/2/2026), skuad asuhan Nova Arianto menyerah dengan skor 2-3.

Dua gol skuad Garuda Muda dicetak oleh Chico Jericho Yarangga pada menit ke-22 dan Miraj Rizki Sulaeman (48').

Adapun China mampu merobek jala gawang Timnas Indonesia yang dikawal Noah Leo Duvert melalui Zhao Songyuan pada menit ke-9, He Sifan (36'), dan Zhang Bolin (90').

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto sejatinya sudah melakukan banyak perubahan komposisi untuk mengimbangi permainan China.

Meski harus menelan kekalahan, Made Arbi Ananta dan kolega mampu memberikan perlawanan yang lebih baik.

"Hari ini saya bersyukur walaupun hasilnya masih belum sesuai dengan harapan kami." 

"Saya melihat ada perubahan secara mental dari para pemain," kata legenda Persib Bandung itu.

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menyoroti perubahan mental bertanding skuad Garuda Muda saat kalah 2-3 atas China, Rabu (11/2)

