Perubahan Nomenklatur BSKAP menjadi BKPDM Bukan Sekadar Ganti Nama Lembaga

jpnn.com - JAKARTA - Perubahan nomenklatur dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) menjadi Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 bukan sekadar perubahan nama lembaga.

Transformasi ini menandai arah baru tata kelola pendidikan nasional, yakni kebijakan pendidikan harus semakin berbasis data, terintegrasi, dan berpijak pada realitas pembelajaran di sekolah.

Selama bertahun-tahun, kebijakan pendidikan sering dirancang dengan pendekatan yang seragam, seolah seluruh sekolah menghadapi tantangan yang sama. Padahal kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks.

Ada sekolah yang masih berjuang mengejar literasi dasar, ada guru yang mengajar di tengah keterbatasan sarana, ada kesenjangan kualitas pembelajaran antardaerah, hingga learning gap pascapandemi yang belum sepenuhnya terpetakan.

Karena itu, penguatan peran BKPDM menjadi sangat penting. BKPDM hadir tidak hanya sebagai lembaga penyusun standar dan perangkat teknis pendidikan, tetapi juga sebagai pusat analisis, integrasi, dan rekomendasi kebijakan pendidikan nasional agar setiap keputusan benar-benar lahir dari kebutuhan nyata di lapangan.

“Kebijakan pendidikan harus semakin dekat dengan kondisi riil di sekolah. Kita tidak bisa lagi hanya merumuskan kebijakan dari atas, tetapi harus memahami bagaimana siswa belajar, tantangan guru mengajar, dan kualitas pembelajaran yang benar-benar terjadi di kelas,” ujar Kepala BKPDM Toni Toharudin, Selasa (26/5/2026).

Transformasi mandat ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan hari ini tidak lagi cukup dijawab dengan pendekatan administratif semata.

Persoalan kualitas pembelajaran, ketimpangan capaian belajar, efektivitas implementasi kurikulum, hingga perubahan kompetensi masa depan membutuhkan kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan kontekstual.