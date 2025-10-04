menu
Perum BULOG Gandeng GP Ansor untuk Memperkuat Jaringan Distribusi Pangan Nasional
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani dan Ketua Umum GP Ansor Assin Jauharuddin di acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sinergi dalam pengadaan dan penyaluran pangan yang berlangsung di Kantor Pusat Perum BULOG, Jakarta pada Jumat (3/10). Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sinergi dalam pengadaan dan penyaluran pangan.

Penandatanganan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Perum BULOG, Jakarta pada Jumat (3/10).

Kerja sama strategis ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui upaya bersama menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan dan harga pangan.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut.

“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas semangat sinergi yang terjalin," kata Rizal dalam keterangannya, Sabtu (4/10).

Menurut Rizal, kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

"BULOG berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Rizal.

