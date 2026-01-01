Perumda Pasar Jaya Siap Merevitalisasi Pasar Sunter Podomoro dengan Konsep Modern

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Perumda Pasar Jaya untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas publik dan menggerakkan ekonomi kerakyatan kembali dibuktikan.

Perumda Pasar Jaya akan segera melakukan revitalisasi Pasar Sunter Podomoro, Jakarta Utara, guna menghadirkan pengalaman belanja yang lebih modern, aman, dan nyaman bagi warga.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengungkapkan, manajemen Perumda Pasar Jaya telah menyusun konsep revitalisasi yang matang dan komprehensif mencakup perbaikan fisik hingga penataan zonasi.

"Transformasi arsitektur dan kekuatan struktur revitalisasi ini tidak hanya mempercantik, tetapi juga memastikan keamanan," kata Agus melalui keterangannya di Jakarta, Senin (31/8).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, langkah awal difokuskan pada perkuatan struktur bangunan eksisting.

Selanjutnya, akan dilakukan pembaharuan sipil dan arsitektur di mana fasad bangunan pasar akan diganti dengan konsep terbaru yang mengedepankan estetika modern dan fungsi tata ruang terbaik.

Kemudian, lanjut Agus, modernisasi sistem mekanikal dan elektrikal untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jangka panjang.

"Seluruh sistem mekanikal dan elektrikal (M&E) bangunan akan diperbarui dan diganti. Sistem ini akan ditata ulang agar menjadi lebih rapi dan terpusat, sehingga meminimalisir risiko gangguan dan bahaya kebakaran," terang dia.