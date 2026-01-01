Perumda Pasar Jaya Siap Merevitalisasi Pasar Sunter Podomoro dengan Konsep Modern
jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Perumda Pasar Jaya untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas publik dan menggerakkan ekonomi kerakyatan kembali dibuktikan.
Perumda Pasar Jaya akan segera melakukan revitalisasi Pasar Sunter Podomoro, Jakarta Utara, guna menghadirkan pengalaman belanja yang lebih modern, aman, dan nyaman bagi warga.
Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengungkapkan, manajemen Perumda Pasar Jaya telah menyusun konsep revitalisasi yang matang dan komprehensif mencakup perbaikan fisik hingga penataan zonasi.
"Transformasi arsitektur dan kekuatan struktur revitalisasi ini tidak hanya mempercantik, tetapi juga memastikan keamanan," kata Agus melalui keterangannya di Jakarta, Senin (31/8).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, langkah awal difokuskan pada perkuatan struktur bangunan eksisting.
Selanjutnya, akan dilakukan pembaharuan sipil dan arsitektur di mana fasad bangunan pasar akan diganti dengan konsep terbaru yang mengedepankan estetika modern dan fungsi tata ruang terbaik.
Kemudian, lanjut Agus, modernisasi sistem mekanikal dan elektrikal untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jangka panjang.
"Seluruh sistem mekanikal dan elektrikal (M&E) bangunan akan diperbarui dan diganti. Sistem ini akan ditata ulang agar menjadi lebih rapi dan terpusat, sehingga meminimalisir risiko gangguan dan bahaya kebakaran," terang dia.
Perumda Pasar Jaya akan segera melakukan revitalisasi Pasar Sunter Podomoro, Jakarta Utara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fahira Idris Dorong Investor Terlibat dalam 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta
- DPRD Jakarta Minta Penindakan TPS Liar Cilincing Dilakukan Sampai Tuntas
- Hadir dengan Identitas Baru, Gajah Mada Plaza Capai Okupansi 90 Persen
- Bang Japar Meneguhkan Komitmen Jaga Jakarta
- Le Meridien Tawarkan Pengalaman Berbeda untuk Tamu lewat ‘Stay Longer, Unlock More’
- Oh Ternyata Hujan di Jakarta Adalah Modifikasi Cuaca