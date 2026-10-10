Perumda Pasar Jaya Sosialisasikan Rencana Revitalisasi Pasar Serdang

jpnn.com, JAKARTA - Perumda Pasar Jaya berkomitmen melakukan penataan dan peningkatan kualitas pasar sebagai bagian dari upaya menghadirkan pasar yang lebih nyaman, aman, dan tertib.

Manager Komunikasi Korporasi dan Protokoler Perumda Pasar Jaya Topik Hidayatulloh mengungkapkan pihaknya melakukan sosialisasi revitalisasi Pasar Serdang kepada pedagang pada 3 Oktober 2026.

"Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara manajemen dan pedagang untuk menyampaikan rencana revitalisasi sekaligus membahas berbagai hal yang menjadi perhatian para pedagang," ujar Topik melalui keterangannya di Jakarta, dalam Jumat (9/10).

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Menurut dia, dari hasil pertemuan tersebut Perumda Pasar Jaya menyampaikan sejumlah langkah dan kebijakan yang telah disiapkan.

Pertama, Perumda Pasar Jaya memberikan keringanan kepada pedagang yang masih memiliki kewajiban pembayaran sewa dan Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) dari tahun-tahun sebelumnya.

"Pedagang diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran secara mencicil, sehingga penyelesaian kewajiban dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang berlaku," kata dia.

Yang kedua, untuk memberikan kemudahan kepada pedagang dalam menghadapi rencana revitalisasi, Perumda Pasar Jaya telah melakukan penyesuaian terhadap harga sewa tempat usaha untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

"Setelah dilakukan dengan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), nilai sewa tersebut Rp20.000 per hari, sehingga diharapkan dapat meringankan beban biaya yang lebih terjangkau bagi para pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya di Pasar Serdang," tuturnya.