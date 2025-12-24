Perumnas Tunjuk Travelio Sebagai Mitra Pengelolaan Gedung & Penyewaan Apartemen

jpnn.com, JAKARTA - PT Horizon Internusa Persada (Travelio) menjalin kerja sama dengan Developer Perumnas dalam pengelolaan gedung dan penyewaan unit apartemen.

Kolaborasi ini ditandai melalui penandatanganan kerja sama di Marketing Gallery Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat.

Dalam kerja sama ini, Developer Perumnas menunjuk Travelio sebagai mitra resmi pengelolaan building management dan penyewaan unit apartemen.

Sejumlah unit apartemen milik Perumnas dititipkan kepada Travelio Property Management (TPM) untuk dikelola secara menyeluruh, mulai dari operasional gedung, pemasaran dan pencarian penyewa, hingga optimalisasi performa sewa melalui sistem dan teknologi terintegrasi.

Kolaborasi ini mencakup portofolio apartemen Perumnas dengan merek Samesta Mahata dan Sentraland yang tersebar di sejumlah kota strategis, seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Medan, dan Karawang.

Adapun proyek apartemen yang masuk dalam cakupan kerja sama ini antara lain Apartemen Samesta Mahata Serpong, Samesta Mahata Tanjung Barat, Samesta Mahata Margonda, Samesta Sentraland Medan, Samesta Sentraland Cengkareng, serta Grand Sentraland Karawang.

Seluruh proyek tersebut dinilai memiliki potensi kuat di pasar hunian sewa, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat perkotaan dan kebutuhan akan hunian yang fleksibel serta mudah diakses.

Kerja sama antara Developer Perumnas dan Travelio hadir di tengah perubahan lanskap sektor properti, di mana apartemen tidak lagi dipandang semata sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset investasi yang membutuhkan pengelolaan profesional dan berkelanjutan.