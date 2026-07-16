Peruntungan Baru Mitsubishi Lewat New Xforce Hybrid, Harga Rp 445 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors akhirnya percaya diri memasuki pasar mobil hybrid di Indonesia, melalui peluncuran New Xforce Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Kehadiran New Xforce Hybrid menjadi langkah penting bagi PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), setelah sebelumnya fokus mengandalkan model bermesin konvensional.

President Director PT. MMKSI Atsushi Kurita mengatakan peluncuran Xforce Hybrid bukan sekadar menghadirkan varian baru.

Namun, menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Mitsubishi dalam mendukung era elektrifikasi di Indonesia.

"Mitsubishi ingin terus tumbuh bersama pasar Indonesia, tidak hanya melalui produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen, tetapi juga lewat layanan purnajual optimal," kata Kurita di Jakarta, Kamis (16/7).

Xforce sendiri telah hadir di Indonesia sejak dua tahun lalu dan mendapat respons positif dari pasar.

Mitsubishi berharap Xforce Hybrid dapat menjangkau lebih banyak konsumen yang mulai melirik kendaraan ramah lingkungan.

Selain memperkenalkan varian HEV, MMKSI juga menyegarkan lini Xforce bermesin bensin.