Peruri Bagikan Ratusan Takjil Gratis bagi Warga Jakarta dan Pengguna Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Peruri membagikan ratusan paket takjil gratis kepada masyarakat di sekitar kantor perusahaan di Jakarta pada Jumat (13/3).

Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan dalam menyemarakkan Ramadan.

Pembagian takjil dilakukan bersama tim konten kreator internal perusahaan yang tergabung dalam Peruri Own Voice (POV).

Aksi berbagi tersebut berlangsung di tiga titik, yakni Jalan Palatehan, M Bloc Space, dan Jalan Sultan Hasanuddin.

Ratusan paket takjil dibagikan kepada masyarakat dan para pengguna jalan yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu warga yang masih berada di perjalanan agar dapat berbuka puasa tepat waktu.

Peruri Own Voice merupakan inisiatif perusahaan yang menghadirkan karyawan sebagai duta komunikasi untuk menyampaikan cerita, nilai, serta semangat transformasi perusahaan melalui berbagai platform komunikasi.

Kehadiran para anggota POV Champs dalam kegiatan sosial ini menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun narasi yang autentik sekaligus memperkuat keterlibatan karyawan dalam berbagai aktivitas perusahaan.