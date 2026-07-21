Peruri Bawa Tujuh UMKM Binaan ke Road to INACRAFT 2026

jpnn.com, JAKARTA - Peruri melibatkan tujuh UMKM binaan asal Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ajang Road to INACRAFT 2026 yang berlangsung di Jogja Expo Center pada 15–19 Juli 2026.

Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat daya saing UMKM melalui perluasan akses pasar dan promosi produk.

Road to INACRAFT 2026 menjadi rangkaian kegiatan menuju penyelenggaraan INACRAFT 2026 sekaligus wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk, memperluas jaringan usaha, serta memahami perkembangan kebutuhan pasar.

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Pada ajang tersebut, Peruri mengusung tema "Hayuning Bawono" dengan konsep sustainable product dan slow fashion. Tema ini mengedepankan keseimbangan antara pelestarian budaya, kepedulian terhadap lingkungan, serta proses produksi yang bertanggung jawab.

Tujuh UMKM binaan yang tergabung dalam Jogja Berkarya menampilkan beragam produk dari sektor fesyen, kerajinan, dan kuliner.

Produk yang dipamerkan meliputi kaos batik, batik tulis, busana berbahan wastra Indonesia, aksesori kulit, kukis gaplek khas Gunungkidul, hingga olahan bawang hitam.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan partisipasi dalam Road to INACRAFT 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM binaan.

Keikutsertaan dalam Road to INACRAFT 2026 memberikan kesempatan bagi UMKM binaan Peruri untuk memperkenalkan kualitas dan keunikan produknya kepada pasar yang lebih luas.