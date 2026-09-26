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Peruri Beri Dukungan untuk Keluarga Jurnalis dan Awak Kapal Hilang Kontak

Peruri Beri Dukungan untuk Keluarga Jurnalis dan Awak Kapal Hilang Kontak
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Peruri turut memberikan dukungan bagi keluarga lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Peruri turut berpartisipasi dalam pemberian tali asih kepada keluarga lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda pada 7 September 2026.

Partisipasi tersebut menjadi bentuk simpati dan dukungan Peruri kepada keluarga para jurnalis dan awak kapal yang terdampak peristiwa tersebut.

Wakil Kepala II BP BUMN Tedi Bharata mengatakan pemberian tali asih merupakan bentuk empati dan solidaritas keluarga besar BUMN kepada keluarga korban.

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Menurutnya, bantuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan kehilangan, tetapi sebagai bentuk dukungan bagi keluarga.

“Tali kasih yang akan kia berikan pada sore hari ini tentu tidak akan bisa menggantikan apa yang hilang. Kami hanya ingin berikhtiar untuk menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu tidak sendiri,” ujar Tedi.

Tedi juga menyoroti risiko yang dihadapi jurnalis ketika menjalankan tugas peliputan di lapangan.

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Dia mengatakan setiap informasi, foto, dan karya jurnalistik yang diterima masyarakat dihasilkan melalui proses peliputan yang memiliki risiko keselamatan.

Menurut Tedi, perhatian terhadap keselamatan jurnalis perlu terus diperkuat karena media memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik, termasuk menyampaikan informasi mengenai program-program BUMN kepada masyarakat.

Peruri turut memberikan dukungan bagi keluarga lima jurnalis dan tiga awak kapal yang hilang kontak.

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